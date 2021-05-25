بنزيما: زيدان لن يغادر ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ

قلل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من التكهنات الدائرة حول رحيل مواطنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، عن ملعب "سانتياجو برنابيو".

وأصبح من المتوقع على نطاق واسع رحيل زيدان عن ريال مدريد، بعدما قاد الفريق في ولاية ثانية، في الوقت الذي ترجح فيه التكهنات أن الوجهة المحتملة للمدرب الفرنسي ستكون فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكان المدرب الفرنسي قد عاد لتدريب ريال مدريد مجددا في عام 2019، ليقوده إلى التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، وذلك بعد أن حقق لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مواسم متتالية ولقب الدوري مرة واحدة في ولايته الأولى.

ورغم ذلك فإن ريال مدريد قد أجبر على التخلي عن لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث فاز أتلتيكو مدريد بنسخة الموسم الحالي من المسابقة.

ومع تصاعد التكهنات حول مستقبل زيدان، قال بنزيما في حديث مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، والذي ينشر اليوم الثلاثاء: "لا أرى أنه سيغادر، لن يحدث ذلك سترى".

وأنهى ريال مدريد موسم 2020 / 2021 بسلسلة من المباريات بدون هزيمة وصلت إلى 18 مباراة (13 فوز وخمسة تعادلات) في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة مباريات بدون هزيمة لأي فريق في المسابقة، كما أنها أفضل معدل للفريق بدون تلقي هزائم منذ شهر أذار / مارس عام 2014 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي (15 فوز وثلاثة تعادلات).

وساهم بنزيما في 32 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم (23 هدف وتسع تمريرات حاسمة)، وهي أفضل حصيلة له في موسم واحد في الدوري عقب الفترة ما بين 2015 و2016 (31 -24 هدفا وسبعة تمريرات حاسمة).

وجاءت خمس من أصل ست تمريرات حاسمة بواسطة البرازيلي رودريجو جوس، كأهداف للنجم الفرنسي بنزيما.