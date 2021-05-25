برشلونة يحسم مصير كومان الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، اليوم الثلاثاء، إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سيحسم مصير الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني في اجتماعه اليوم.

ولم يظهر برشلونة بالشكل المميز تحت قيادة كومان الذي تولى المسئولية الفنية للفريق الكتالوني في أغسطس 2020 عقب إقالة كيكي سيتين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن لابورتا سيتخذ قراره اليوم بشأن استمرار كومان على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا من عدمه، مشيرة إلى أن رئيس النادي الكتالوني لم يتوقف طيلة الأيام القليلة الماضية عن جمع المعلومات حول البدائل المتاحة في السوق.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن كومان سيحضر الجلسة مع وكيله من أجل تقديم تقريره الخاص عن الموسم.

وأشارت "موندو" إلى أن السوق لا يقدم البدائل الجيدة المتاحة لتعويض رحيل كومان، مؤكدة في الوقت ذاته إلى أنه على الرغم من وجود داخل تيار داخل مجلس الإدارة لمنح الفرصة لتشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي، إلا أن لابورتا لم يعد يضعه كأولوية.

جدير بالذكر أن برشلونة خسر بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، واكتفى بالحصول على بطولة كأس الملك.