تقارير: مصطفى محمد لن يرحل عن جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زعمت تقارير في الصحافة التركية، أن الدولي المصري مصطفى محمد لن يرحل عن صفوف جالاتا سراي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين اسم اللاعب وبين نادي مارسيليا الفرنسي.

وذكر موقع ياني أسير التركي أن إدارة نادي جالاتا سراي ترغب في دعم صفوفها بالتعاقد مع اللاعب الألماني كيفين ستشلوتيربيك لتقوية الخط الخلفي للفريق في الموسم الجديد.

وأضاف الموقع أن إدارة النادي التركي ترغب في الإبقاء على خدمات مصطفى محمد حيث أكد التقرير أن الدولي المصري وزميله راداميل فالكاو لن يرحلا عن الفريق.

وكان نادي جالاتا سراي قد تعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة مع أحقية النادي التركي في الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية.

خلال النصف الثاني من الدوري التركي نجح مصطفى محمد في المشاركة في 17 مباراة حيث تمكن من 9 أهداف بواقع 8 أهداف في الدوري وهدف في الكأس.