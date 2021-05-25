كرة سلة.. تعرف على منافس الزمالك في الدور الثمانية من بطولة أفريقيا للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

أنهي الزمالك مشواره في المجموعة الثالثة ببطولة أفريقيا للسلة المقامة في رواندا محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على كلا من فيرفيارو الموزمبيقي ودوانس السنغالي والمجمع البترولي الجزائري.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية، مع إختيار صاحبي أفضل مركزي ثالث من الثلاث مجموعات، ليصبح عدد المتأهلين 8 فرق ويتم ترتيبهم وفقا للنتائج التي حققوها خلال المجموعات يتم ترتيبهم من الأول للثامن.

حيث يلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس في دور الثمانية للبطولة، وسيلتقي الفائز من الأول والثامن مع الفائز من الرابع والخامس في نصف النهائي، بينما يواجه الفائز من الثاني والسابع الفائز من مباراة الثالث والسادس.

وبناء على ذلك الترتيب، احتل فريق الاتحاد الرياضي المنستيري المركز الأول برصد 6 نقاط وله فارق نقاط +92 والزمالك مركز ثاني برصيد 6 نقاط وله +73 وجاء بترو أتلتيكو الانجولي ثالثا برصيد 6 نقاط ولديه +39 بينما جاء باتريوتس الرواندي رابعا برصيد 5 نقاط وله +13 وجاء فيرفيارو الموزمبيقي خامسا وله +11 وجمعية سلا المغربي سادسا برصيد 5 نقاط وعليه (-7)، بينما جاء فاب الكاميروني في المركز السابع برصيد 4 نقاط وله +17 ودوانس السنغالي ثامنا برصيد 4 نقاط وعليه( -20)

وستقام مباريات دور الثمانية من بطولة أفريقيا للأندية للسلة على يومين، الأربعاء 26 والخميس 27 مايو الجاري.

حيث يلتقي الزمالك مع فاب الكاميروني يوم الأربعاء 26 مايو في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي جمعية سلا المغربي مع بترو أتلتيكو مساء يوم الأربعاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيلتقي الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني مع الفائز من جمعية سلا وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة.

بينما يلتقي الاتحاد المنستيري مع دوانس السنغالي يوم الخميس 27 مايو الجاري في الخامسة والنصف مساء، على أن يلتقي فيرفيارو الموزمبيقي وباتريوتس الرواندي يوم الخميس أيضا في التاسعة مساء.

وسيلتقي الفائز من المنستيري ودوانس السنغالي مع الفائز من فيرفيارو الموزمبيقي وباتريوتس الرواندي في المباراة الثانية من نصف النهائي.

وستقام مباراتي نصف النهائي من بطولة أفريقيا يوم السبت 29 مايو، حيث تكون المباراة الأولى في الثانية ظهرا بينما المباراة الثانية في الخامسة والنصف مساء.

وتختتم البطولة يوم الأحد 30 مايو بمباراتي المركز الثالث والنهائي، حيث تقام مباراة المركز الثالث في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بينما تقام مباراة النهائي في الرابعة مساء نفس اليوم.