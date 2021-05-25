الأهلي السعودي يفاوض صانع "معجزة" الدوري الإنجليزي

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

بدأ نادي الأهلي السعودي خطواته للتعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفا للروماني لورينت ريجيكامب.



ويتولى ريجيكامب تدريب الأهلي منذ أبريل/نيسان الماضي، غير أن العديد من التقارير تؤكد أن إدارة الأهلي تبحث عن مدرب جديد لخلافته في الموسم المقبل.

آخر تلك التقارير كان ما نشرته صحيفة "آ بولا" البرتغالية، حيث أكدت رغبة الأهلي في التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان نادي ولفرهامبتون قد أعلن في وقت سابق أن المدرب البرتغالي لن يجدد عقده مع النادي، ليرحل عنه بعد 4 سنوات قضاها في صفوفه.

وأشارت الصحيفة أن النادي السعودي مستعد لدفع راتب سنوي قيمته 3 ملايين يورو للمدرب البرتغالي من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

سانتو يعتبر صاحب مسيرة تدريبية حافلة، بدأت قبل نحو 9 سنوات رفقة فريق ريو آفي البرتغالي، قبل الانتقال لتدريب كل من فالنسيا الإسباني وبورتو البرتغالي.

نونو سانتو

غير أن المحطة الأبرز في مسيرة صاحب الـ47 عاما كانت في عام 2017، عندما انتقل لتدريب ولفرهامبتون الذي كان يلعب في دوري البطولة الإنجليزية.

ونجح سانتو في قيادة "الولفز" للدوري الإنجليزي الممتاز في 2018، ليحصل على جائزة مدرب العام في إنجلترا، وذلك عن دوري البطولة الإنجليزية.

وفي موسمه الأول، نجح سانتو في قيادة ولفرهامبتون للحصول على المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليتأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي.

وفي مشاركته الأولى بالبطولة بعد غياب 39 عاما، نجح ولفرهامبتون في التأهل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، قبل أن يودع أمام إشبيلية الإسباني الذي تُوج باللقب.