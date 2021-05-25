اعتزال أم رحيل عن اليوفي.. إلى ماذا يلمح كريستيانو رونالدو في رسالته المطوّلة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار نجم وقائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، الغموض حول مستقبله مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد رسالة مطولة كتبها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال رونالدو في رسالته: ”حياة ومسيرة أي لاعب بالمستوى العالي تتكون من صعود وهبوط، عام بعد عام نواجه فرقا رائعة ولاعبين استثنائيين وأهدافا طموحة، لذا علينا دائما تقديم أفضل ما لدينا للحفاظ على مستوانا المتميز“.

وأضاف "الدون" البرتغالي: ”هذا العام لم نستطع الفوز بلقب الدوري الإيطالي، أهنئ إنتر ميلان على اللقب المستحق، رغم ذلك عليّ أن أقدر كل شيء حققناه هذا الموسم في يوفنتوس، على المستويين الجماعي والفردي، كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا وجائزة هداف الدوري الإيطالي يملؤني بالسعادة، بشكل عام بسبب الصعوبات التي يحملوها معهم في دولة حيث لا شيء يمكن الفوز به بسهولة“.

وتابع: ”بهذه الإنجازات وصلت للهدف الذي وضعته لنفسي منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه لإيطاليا.. الفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر، وكذلك جائزة أفضل لاعب والهداف، في هذه الدولة الكروية العظيمة المليئة باللاعبين الرائعين والأندية العملاقة وثقافة كرة القدم الخاصة بها“.

وأكمل رونالدو: ”قلت بالفعل إنني لا أطارد الأرقام القياسية، الأرقام القياسية تطاردني، كرة القدم لعبة جماعية، لكن من خلال الأداء الفردي نساعد فرقنا لتحقيق أهدافها، هي دائما البحث عن المزيد والمزيد على أرض الملعب، والعمل أكثر وأكثر خارج الملعب، الأرقام في النهاية تظهر والألقاب الجماعية تصبح حتمية، بعضها تصبح النتيجة الطبيعية للأخرى“.

وواصل البرتغالي: ”أنا فخور للغاية بالحقيقة التي تم ترديدها بشكل واسع في الأيام الأخيرة: بطل الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، بطل الكأس في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، بطل السوبر في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، أفضل لاعب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، الهداف في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، أكثر من 100 هدف لنادٍ في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا. لا شيء يقارن بالإحساس بمعرفة أنني تركت بصمتي في البلاد التي لعبت فيها وأنني منحت السعادة لجماهير الأندية التي مثلتها، هذا ما أعمل لأجله وهذا ما يحركني وهذا ما سأبقى أطارده حتى اليوم الأخير“.

واختتم رونالدو رسالته قائلاً: ”شكرًا لكل من شارك في هذه الرحلة! نحن نقف معًا“.

وكان رونالدو قد سجل 29 هدفاً لينال جائزة هداف الدوري الإيطالي لأول مرة منذ انتقاله ليوفنتوس صيف 2018.

يشار إلى أن تقارير سابقة ذكرت أن رونالدو قد يغادر يوفنتوس في السوق الصيفي المقبل، رغم أن عقده مع الفريق ينتهي في يونيو 2022.