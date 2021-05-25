مانشستر سيتي: بيب غوارديولا يفوز بلقب "أفضل مدرب" في الدوري الإنجليزي الممتاز

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حصل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على لقب "مدرب العام" خلال الموسم الحالي، وفقا لتصويت اتحاد مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد المدرب الإسباني فريق السيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات في أربع سنوات.

كما فاز الفريق بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ومن المقرر أن يواجه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

وتضمنت قائمة المدربين، الذين نافسوا غوارديولا على اللقب هذا العام، مدرب نادي ليدز مارسيلو بيلسا، ومدرب نادي نورويتش سيتي دانيال فرايك، ومدربة فريق تشيلسي للسيدات إيما هايس، ومدرب ويست هام دايفيد مايوز، ومدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز.

وقال غوارديولا: "سعيد بالفوز بجائزة أفضل مدرب العام من اتحاد مدربي الدوري للمرة الثانية".

وأضاف: "بالنسبة لي، يعتبر حصولي على هذا اللقب جائزة خاصة لأن اختياري لها جاء عن طريق تصويت زملائي المديرين الفنيين، وما كان لي أن أفوز بها لولا أنني محاط بمجموعة من كبار المحترفين في هذا المجال".

وتابع: "لاعبو الفريق كانوا رائعين، فلم يتوقف يوما تفانيهم ولا لعبهم الاحترافي حتى في موسم كان يحتوي على أكبر التحديات التي يواجهها الفريق على الإطلاق".

وقال مدرب مان سيتي: "طاقم العمل أيضا يستحق أفضل إشادة. كما أود أن أعرب عن سعادتي لكوني بين أعضاء فريق لا حدود لعطائه كل يوم من أجل أن نضمن أن مانشستر سيتي في أفضل حالاته".

وأضاف: "أود أن أتقاسم معهم هذه الجائزة".

يُذكر أن إيما هايس، مدربة فريق تشيلسي للسيدات، هي المرأة الأولى التي تحل في قائمة المدربين المرشحين لجائزة مدرب العام في الدوري الإنجليزي التي يمنحها اتحاد مدربي الدوري.

وتوجت هايس بلقب أفضل مديرة فنية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نساء بعد أن قادت تشيلسي إلى الفوز بلقب الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا.