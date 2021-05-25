غياب راموس ولاعبي الريال عن المنتخب الإسباني في يورو 2020

محمد الفلاح - الثلاثاء 25 مايو 2021

غاب الإسباني المخضرم سيرخيو راموس عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم التي اختارها المدير الفني لويس إنريكي لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020)، وذلك بعد معاناته من الإصابات خلال موسم 2020 / 2021.



وكان آيمريك لابورت، الذي حسم قراره بتمثيل المنتخب الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري، من خيارات قلب الدفاع التي جرى تفضيلها على لاعب ريال مدريد المخضرم.

وكان راموس قد توج مع المنتخب الإسباني بلقبي يورو 2008 ويورو 2012 وبينهما لقب كأس العالم 2010 وظل منذ ذلك الوقت عنصرا أساسيا بالمنتخب وفريق ريال مدريد، وقد حطم في وقت سابق من الموسم، رقم نجم حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون المتمثل في المشاركة في 177 مباراة دولية.

وارتدى راموس (35 عاما) شارة قيادة المنتخب الإسباني تحت قيادة لويس إنريكي، لكنه لعب فقط 50 دقيقة في المباراتين أمام منتخبي اليونان وكوسوفا التين أقيمتا في مارس الماضي ضمن تصفيات كأس العالم، قبل أن يعود إلى مدريد مصابا.

وفي موسم 2020 / 2021، شارك راموس في 21 مباراة فقط مع ريال مدريد في كل المسابقات وغاب عن الفريق في 31 مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن لويس إنريكي لم يستدع أي لاعب من ريال مدريد في قائمته لنهائيات يورو 2020، والتي ضمت كلا من:

أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو) وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) وروبرت سانشيز (برايتون) وخوسيه جايا (فالنسيا) وجوردي ألبا (برشلونة) وباو توريس (فياريال) وآيمريك لابورت (مانشستر سيتي) وإريك جارسيا (مانشستر سيتي) ودييجو لورينتي (ليدز يونايتد) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) وماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد) وسيرخيو بوسكيتس (برشلونة) ورودري (مانشستر سيتي) وبيدري (برشلونة) وتياجو ألكانتارا (ليفربول) وكوكي (أتلتيكو مدريد) وفابيا رويز (نابولي) وداني أولمو (لايبزغ) وميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) وألفارو موراتا (يوفنتوس) وجيرارد مورينو (فياريال) وفيران توريس (مانشستر سيتي) وأداما تراوري (وولفرهامبتون) وبابلو سارابيا (باريس سان جيرمان).