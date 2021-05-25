شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تعسكر استعدادًا لليورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ المنتخب الهولندى استعداداته للمشاركة فى بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، اليوم، بمعسكر تدريبى يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وفى الأسبوع الماضى أعلن مدرب المنتخب، فرانك دى بور، تشكيلة أولية للفريق تضم 34 لاعبا، استعدادا للبطولة المؤجلة من العام الماضى، والتى تنطلق فى 11 يونيو المقبل.

وسيغيب عن هذا المعسكر الذى يمثل الجزء الأول من استعدادات المنتخب الهولندى ناثان أكى، لاعب مانشستر سيتى، ودونى فان دى بيك، لاعب مانشستر يونايتد، بسبب مشاركة فريقيهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا ونهائى الدورى الأوروبى على الترتيب فى وقت لاحق من الشهر الجارى.

وسينتهى التجمع الأول للفريق، الأربعاء المقبل، وبعد ذلك سيعلن المدرب دى بور التشكيلة النهائية للمنتخب، التى تضم 26 لاعبا قبل السفر إلى البرتغال، السبت القادم، للدخول فى معسكر هناك لاستكمال الاستعدادات للبطولة.

وثارت شكوك حول معسكر المنتخب الهولندى فى ألجارفى نتيجة قيود السفر المطبقة بسبب فيروس كورونا، لكن الاتحاد الهولندى لكرة القدم أكد إقامة المعسكر الذى سيتضمن مباراة ودية أمام منتخب اسكتلندا فى الثانى من يونيو.

وسيبقى المنتخب الهولندى فى البرتغال لمدة أسبوع قبل العودة إلى بلاده لخوض آخر مباراة ودية استعدادا للبطولة فى مواجهة جورجيا فى السادس من يونيو. وسيفتتح المنتخب الهولندى مسيرته فى البطولة الأوروبية بمواجهة نظيره الأوكرانى فى أمستردام يوم 13 يونيو ضمن المجموعة الثالثة.