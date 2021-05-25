شكرا لقرائتكم خبر عن «نوير» يؤيد تولى سيدة رئاسة الاتحاد الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ وقائد المنتخب الألمانى لكرة القدم، أن تولى سيدة منصب رئيس الاتحاد الألمانى للعبة «لن يكون فكرة سيئة». وأوضح «نوير»، فى تصريحات نشرتها صحيفة «فيلت آم سونتاج»، أنه يستطيع أن يتخيل وجود سيدة فى هذا المنصب. وأصبح منصب رئيس الاتحاد الألمانى شاغرًا بعد استقالة فريتز كيلر. ولدى سؤاله عن رأيه فى بيبيانا شتاينهاوس ويب، التى كانت حكمًا سابقًا، أجاب نوير بأنه يعتقد «بأن الاتحاد يرغب فى شغل هذا المنصب بسيدة. هذه ليست فكرة سيئة».

كما أشار نوير إلى أن فيليب لام زميله السابق فى بايرن هو «شخص يمكنه أيضا شغل هذا المنصب فى المستقبل».

وكان لام، الذى يشغل منصب مدير المسابقات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) فى ألمانيا، صرح مؤخرا فى مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، بأنه ليس لديه طموحات حالية لتولى رئاسة الاتحاد الألمانى للعبة.

ورحب نوير بقرار كيلر وفريدريش كورتيوس، أمين عام الاتحاد، بالتنحى بعد صراعات السلطة التى شهدها الاتحاد فى الأسابيع الماضية.

وقال الحارس الألمانى: «فى السنوات القليلة الماضية، كان الوضع مضطربًا للغاية فى الاتحاد، هذا لا يساعد. علينا التركيز على الجانب الرياضى. الاضطرابات دائما عامل معيق».

ويعود توماس مولر، زميل نوير فى فريق بايرن، إلى المنتخب الألمانى (مانشافت) استعدادًا لخوض فعاليات يورو 2020. وقال نوير، إن مولر سيكون له دور بارز مباشر. وكان مولر خاض آخر مبارياته الـ100 الدولية السابقة فى نوفمبر قبل أن يستبعده المدرب يواخيم لوف من حساباته بعدها بشهور قليلة. وقال نوير: «رأينا فى بايرن ميونخ خلال الشهور الماضية أن توماس مولر يمكنه التألق».