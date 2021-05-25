شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لجنة المسابقات باتحاد الكرة تضغط على اللاعبين بسبب «مكافأة قتل اللاعبين».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، مقدما برنامج ملك وكتابة، اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، نظرا للتغييرات الكثيرة والعديدة في جدول مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2020- 2021.

قال إبراهيم المنيسي، إن لجنة المسابقات تحاول ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إلغاء حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر معسكر الفراعنة خلال الشهر المقبل.

أضاف المنيسي خلال برنامجه ملك وكتابة، إن اللوائح تنص على على إقامة المباراة بين فريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز على سبيل المثال خلال فترة إقامة معسكر المنتخبات بأن لايكون أكثر من لاعبين تم استدعائهم لمنتخب بلادهم داخل الفريق الواحد، وهو ما سيحدث مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، فيكف يحق للجنة المسابقات أن تضع للأهلي العديد من المباريات خلال فترة انضمام أكثر من لاعب أجنبي لفريق بلاده، قائلا: «إن منتخبك مش هيلعب كابتن حسام البدري مش هيلعب الفترة دي، إدارة المسابقات اللي أنت هتديها مكافأة هتطلع عين اللاعبيه وتضغط عليهم وتلعبهم كل يومين مباراة عشان ياخدوا مكافأة قتل اللاعبيه، المسابقات لجنة المسابقات من المؤكد مش هتخلص الأسبوع 9 أيام، بس هتحشر وتضغط على الفرق، بس اللي متعرفهوش إن النادي الأهلي تم استدعاء 4 لاعبين لانضمام لمنتخبات بلادهم».