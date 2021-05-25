شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الزمالك أمام الإسماعيلي .. 3 نجوم من العيار الثقيل يغيبون عن لقاء الدورايش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك ضربات موجعة، قبل مواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل على ملعب السويس، في ثمن نهائي كأس مصر. وحقق الزمالك فوزا صعبا على المصري البورسعيدي (3-2)، مساء الإثنين باستاد الإسكندرية، ضمن الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وتأكد غياب المدافع محمد عبدالغني عن مباراة الإسماعيلي لحصوله على الإنذار الثالث الليلة، وهو ما يزيد من متاعب الزمالك الدفاعية مع استمرار غياب محمود علاء للإصابة.

ويعاني الزمالك أيضا من إيقاف نجم الوسط طارق حامد، لحصوله على طرد مباشر في لقاء المصري، ليغيب عن لقائي الإسماعيلي ثم الجونة في الدوري. كما يفتقد الزمالك لجهود مهاجمه المغربي حميد أحداد، بسبب الإصابة.