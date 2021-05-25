شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يستهدف كسر لعنة الملاعب الرملية فى بطولة بلجراد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتأهب نجم التنس الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، للمشاركة فى بطولة بلجراد المفتوحة للتنس، المقررة فى مركز «نوفاك ديوكوفيتش» للتنس فى العاصمة الصربية، حيث يتطلع إلى إحراز اللقب رقم 83 له على مستوى بطولات المحترفين والثالث له فى بلاده.

وبعد أن افتتح مشواره فى الموسم الحالى بتعزيز رقمه القياسى عبر إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة، وحطم الرقم القياسى لعدد الأسابيع على صدارة التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، يتطلع ديوكوفيتش إلى تحقيق النجاح على الملاعب الرملية.

وأوضحت الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين، عبر موقعها على الإنترنت، مساء الجمعة، أن بطولة بلجراد ستكون الرابعة لديوكوفيتش على الملاعب الرملية هذا الموسم، وقد تطورت نتائجه من بطولة لأخرى.

فقد استعاد ديوكوفيتش توازنه بعد الهزيمة أمام دانييل إيفانز فى الدور الثالث لبطولة مونت كارلو، ووصل إلى الدور قبل النهائى ببطولة صربيا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الروسى أصلان كاراتسيف، وبعدها وصل إلى نهائى بطولة روما للأساتذة، قبل أن يخسر أمام النجم الإسبانى رافائيل نادال.

وفى بطولة بلجراد المفتوحة، التى تنطلق منافساتها، يستهل ديوكوفيتش المصنف الأول للبطولة مشواره اعتبارا من الدور الثانى بمواجهة الفائز فى مباراة الدور الأول بين إيجور جيراسيموف وأحد المتأهلين من التصفيات.

على جانب آخر، واصلت باولا بادوسا موسمها الجيد، بعدما فازت بلقب بطولة صربيا المفتوحة للتنس، عقب وصولها للمرة الأولى إلى مباراة نهائية فى بطولة تابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات.

واضطرت بادوسا للعب مباراتين، اليوم السبت، حيث تأهلت للمباراة النهائية بعد فوزها على فيكتوريا توموفا 6 / 1 و6 /.2

وحققت اللاعبة الإسبانية الفوز فى 63 دقيقة فقط، لذلك كان أمامها الوقت للراحة قبل مواجهة آنا كونجوه، ولكنها لم تكن بحاجة لكل هذه الطاقة.

كانت بادوسا متقدمة 6 / 2 و2 / صفر عندما انسحبت كونجوه–التى تغلبت على ماريا كاميلا أوسوريو سيرينو بسبب إصابة فى فخذها الأيمن، لتفوز بادوسا.

يذكر أن بادوسا (23 عاما) وصلت مرتين للدور قبل النهائى فى آخر بطولتين.

شاركت بهما تشارلستون ومدريد وودعت البطولة أمام منافسة واحدة هى آشلى بارتى.