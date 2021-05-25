شكرا لقرائتكم خبر عن «ريال مدريد» يفك طلاسم اللعنة الكبرى لموسمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتشفت إدارة ريال مدريد سر تعرض لاعبى فريق الكرة للعديد من الإصابات خلال الموسم الحالى.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو»، الإسبانى، فإن إدارة ريال مدريد اكتشفت أزمة تتعلق بالإعداد البدنى للفريق هذا العام، ولا يرتبط الأمر بوجود مشكلة فى الخدمات الطبية للنادى الملكى.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية أن المدرب زين الدين زيدان مستاء من عمل الخدمات الطبية فى النادى الملكى، خلال الموسم الحالى.

وعانى ريال مدريد من إصابات عديدة فى الفريق هذا الموسم، أثرت على منافسته فى البطولات المختلفة، وكانت من أسباب خروجه دون أى لقب.

ويعد سيرجيو راموس وإيدين هازارد أبرز من تعرضوا لإصابات مختلفة فى ريال مدريد هذا الموسم.

فى سياق آخر، نجح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، فى إقناع زين الدين زيدان، مدرب الميرنجى، بتأجيل إعلان مصيره.

ووفقًا لشبكة «ديفنسا سنترال»، الإسبانية، فإن زيدان قرر الرحيل، وخطط للإعلان عنه عقب نهاية مباراة فياريال فى الجولة الأخيرة من الليجا.

وأشارت إلى أن بيريز تحدث مع زيدان وأقنعه بتأجيل إعلان القرار بضعة أيام، لحين الاجتماع مع إدارة ريال مدريد.

وتخطط إدارة الميرنجى لعقد لقاء مع زيدان، واستعراض تطورات الفريق فى الموسم المقبل مثل الصفقات، والعائدين من الإعارة، والأمور التى تحتاج للتغيير فى ريال مدريد.

وسينتظر زيدان لبضعة أيام، ثم سيعلن قراره النهائى عقب الاجتماع مع إدارة ريال مدريد، لكنه لا يزال يتمسك بالرحيل.

على جانب آخر، كشف تقرير صحفى إسبانى عن حقيقة انتقال الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، إلى ريال مدريد أو أتلتيكو.

وزعمت تقارير صحفية أن الوكيل الجديد للاوتارو عقد اجتماعًا، هذا الأسبوع، مع مسؤولى الريال وأتلتيكو.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو»، الإيطالى، فإن الناديين كان لديهما اهتمام بضم لاوتارو بالفعل، لكن ريال مدريد حول انتباهه الآن إلى هدف آخر فى الميركاتو.

وأشار إلى أن أتلتيكو لا يزال يضع لاوتارو فى قائمة أولوياته، لا سيما أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال إلى الروخيبلانكوس أثناء تواجده فى الأرجنتين.

وأوضح أن لاوتارو يرغب فى البقاء مع إنتر، لكنه يطلب ضمانات من الإدارة بشأن استمرار المشروع والخطط المستقبلية.

وذكر الموقع الإيطالى أن تأكيد بقاء المدرب أنطونيو كونتى سيكون نقطة حاسمة فى مستقبل لاوتارو.