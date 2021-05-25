شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالغني يغيب عن مواجهة الزمالك والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎تأكد غياب محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الإسماعيلي المقبلة في دور الستة عشر بكأس مصر، والمقرر لها يوم الخميس المقبل بالسويس للإيقاف.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي مساء أمس في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي أقيمت باستاد الإسكندرية.

وفاز الزمالك على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة معززا صدارته لجدول ترتيب الدوري.