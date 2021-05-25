شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى لـ اتحاد الكرة: عليكم أن تعلنوا الزمالك بطلا لدوري 99 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في نادي الزمالك، أن الفريق ليس طرفا في شكوى الأهلي ضد مشاركة سيف جعفر.

وقال طارق خلال تصريحات تليفزيونية: «لائحة 99 تنص على أن الزمالك بطل المسابقة بفارق الأهداف».

وتابع عن أزمة بطل دوري 99: «اللي حضر العفريت مش عارف يصرفه».

وأتم: «على اتحاد الكرة أن يلغي المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99 طالما أنه يراها دورة تنشيطية».