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طارق يحيى لـ اتحاد الكرة: عليكم أن تعلنوا الزمالك بطلا لدوري 99

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم في نادي الزمالك، أن الفريق ليس طرفا في شكوى الأهلي ضد مشاركة سيف جعفر.

وقال طارق خلال تصريحات تليفزيونية: «لائحة 99 تنص على أن الزمالك بطل المسابقة بفارق الأهداف».

وتابع عن أزمة بطل دوري 99: «اللي حضر العفريت مش عارف يصرفه».

وأتم: «على اتحاد الكرة أن يلغي المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99 طالما أنه يراها دورة تنشيطية».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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