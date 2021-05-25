شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري ينتقد التحكيم: «هل هناك رغبة لجعل الكرة في مصر أهلي وزمالك فقط؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري عن استياءه الشديد من الحكم الدولي محمود البنا عقب هزيمة الفريق أمام الزمالك بالأمس بنتيجة 2-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية: «المشكلة ليست في تقنية الڤار ولكن في الضمير الإنساني، فركلة الجزاء التي احتسبها البنا لصالح الزمالك في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لسيت صحيحة، ومن المفترض احتساب خطأ على لاعب الزمالك من الأساس».

واختتم الخولي: «إذا كانت هناك رغبة لدى اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بجعل الكرة في مصر أهلي وزمالك فقط فالأمر بسيط وعليهم إخطار الأندية بذلك، ولكن بشكل عام راضِ عن أداء اللاعبين، وما قدموه خلال المباراة رغم الهزيمة».