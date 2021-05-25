شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: الإسماعيلي تأثر بالإجهاد أمام المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، إن الدراويش حقق انتصارا مستحقا على المقاصة في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين.

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية أن الدراويش واصل مسيرته المميزة بفوز مستحق على فريق رائع، والأهم هو عودة إيهاب جلال الذي تعافى من كورونا.

وأكمل:«كنا أفضل في الشوط الثاني، واستطعنا تصحيح الأخطاء التي وقنا بها في بداية اللقاء، وكنا نستطيع احراز أكثر من هدف وتأثرنا بالإجهاد كثيرا».