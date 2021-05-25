ترتيب الدوري بعد فوز الزمالك علي المصري البورسعيدي

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين.

وفاز الزمالك على المصري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك علي المصري على النحو التالي

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 54 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

4- سموحة في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

5- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 33 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

8- الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

9- غزل المحلة في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

10- الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

11- إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة.

12- طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.

13- الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

15- أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

16- البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 13 نقطة.