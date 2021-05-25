الهدف الثالث خطأ على الزمالك.. حلبية : قدمنا مباراة رائعة أمام الزمالك وواجهنا سوء حظ

الشارقة - اميمة ياسر - قال عدنان حلبية نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، إن فريقه قدمنا مباراة رائعة أمام الزمالك وواجهنا سوء حظ مبالغ فيه بعد تعرضه للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالدوري .

وأضاف "حلبية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن فريقه قدم مباراة جيدة ولم يكن يستحق الهزيمة، مؤكدا إن المصري صادفه سوءحظ غير طبيعي بعدما أهدر ركلتي جزاء.

وأوضح المصري لم يكن يستحق الهزيمة وركلة الجزاء الأخيرة التي منحت الفوز للزمالك، كانت خطأ في الأساس للاعب المصري بعد تعدي فرجاني ساسي على مدافع المصري.

وتابع رئيس النادي المصري : لن نكافئ اللاعبين عقب الهزيمة في مباراة الليلة، ولم نعلن أى مكافآت قبل مباراة الأهلي ونعمل وفقا للائحة في جميع المباريات أمام أى فريق".