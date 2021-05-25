الخبير التحكيمي "أحمد الشناوي": ركلة جزاء الزمالك الأخيرة صحيحة ..ولكن

الشارقة - اميمة ياسر - كشف أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، والحكم الدولي السابق، عن صحة ركلة الجزاء التي أثارت الجدل خلال مباراة الزمالك والمصري، في مباراة اليوم.

وقال "الشناوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2"، إن كل قرارات محمود البنا حكم لقاء المصري والزمالك، كانت جيدة وصحيحة، مشيرا إلي أن القرار الأخير الخاص بركلة الجزاء لصالح الزمالك لم يوفق فيها.

وتابع: اللعبة بها ركلة جزاء صحيحة للزمالك، ولكن يسبقها خطأ واضح علي لاعب الزمالك ضد مدافع المصري.

وأضاف: من المفترض علي حكم الفار التنيه علي الحكم أن هناك خطأ ضد الزمالك قبل لمسة اليد.

وأختتم "الشناوي" حديثه قائلا: البنا كان يجب عليه متابعة الهجمة من أولها حتي يتأكد من صحة احستابه لركلة الجزاء.

وفاز الزمالك علي المصري بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.