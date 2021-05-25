مواعيد مباريات دوري أبطال اوروبا والدوري الاوروبي وكونفرنس ليج في موسم 2022/2021

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تواريخ ومواعيد مباريات وكافة مراحل بطولات اوروبا في الموسم المقبل 2022/2021، وأبلغ “يويفا” جميع الأندية والاتحادات المحلية بالجدول قبل نحو شهرين تقريبًا من نهاية موسم 2021/2020، للسماح لهم بتنظيم أنفسهم قبل كأس العالم “قطر 2022”.

وشهد موسم 2021/2020 ترشح الثنائي الإنجليزي “مانشستر سيتي وتشيلسي” إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل عملاق البريميرليج “مانشستر يونايتد” إلى نهائي الدوري الأوروبي مع فريق الغواصات الصفراء الإسباني “فياريال”.

يقدم لكم موقع الخليج 365 في هذا التقرير جميع تواريخ ومواعيد مباريات وجميع مراحل البطولات الأوروبية “دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الاوروبي (كونفرنس ليج)” قبل بداية موسم 2022/2021 بشهرين ونصف.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022/2021

تبدأ بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2022/2021 بإقامة مباريات التصفيات المؤهلة إلى المراحل التأهيلية الأخيرة المؤدية إلى دور المجموعات، وذلك اعتبارًا من بداية شهر يوليو، أي قبل انتهاء كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ولم تُلعب مباريات خروج المغلوب بنظام الذهاب والإياب لموسم 2021/2020، ولعبت مباراة واحدة فقط، وذلك بسبب تأجيل المراحل الإقصائية من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عن موسم 2020/2019 بعد جائحة فيروس كورونا ونقل جميع المباريات إلى البرتغال على هيئة دورة مجمعة.

وتنطلق مباريات ذهاب الجولة التأهلية الأولى بمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/2021 في الموافق 6 و7 من يوليو، على أن تقام مباريات الإياب يومي 13 و14 يوليو 2021.

وستلعب مباريات الجولة التأهلية الثانية أيام 20/21 يوليو 2021، على أن تجرى مباريات الإياب يومي 27/28 يوليو 2021.

وتبدأ مباريات الجولة الثالثة يومي 3/4 أغسطس ذهابًا، و يوم 10 أغسطس تقام مباريات الإياب.

وتحددت مواعيد مباريات الدور التأهيلي الأخير والفاصل (البلاي أوف) قبل بلوغ دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لتقام يومي 17/18 أغسطس ذهاباً، و 24/25 أغسطس إياباً.

مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا في منتصف شهر سبتمبر 2021، وبعد أسبوع ستقام الجولة الثانية، ومع بداية شهر أكتوبر سيتوقف نشاط الأندية للعب مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

ستقام الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا يومي 14/15 سبتمبر 2021، وستجرى مباريات الجولة الثانية يومي 28/29 سبتمبر 2021.

وستلعب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا يومي 19/20 أكتوبر 2021، و مباريات الجولة الرابعة أيام 2/3 نوفمبر 2021.

أما آخر جولتين من البطولة، فتقام أيام 23 و 24 نوفمبر 2021 برسم الجولة 5 و7/8 ديسمبر 2021 برسم الجولة 6 والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا

تُلعب مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أيام 15 و16 و22 و23 من شهر فبراير 2022، وأيام 8 و9 و15 و16 من مارس 2022 تُجرى مباريات الإياب.

أما مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الابطال فقد تم تحديد تواريخ 5 و 6 أبريل 2022 موعدًا لها، على أن يكون يومي 12 و13 أبريل 2022 موعدًا لإقامة مباريات الإياب.

وتم تحديد يومي 26 و27 أبريل 2022 لإقامة مباراتي الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري الابطال، على أن تجرى مباراتي الإياب يومي 3 و 4 مايو 2022.

وحدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” يوم 28 مايو 2022 موعدًا لإقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2022 على ملعب سان بطرسبيرج التابع لنادي (زينيت).

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

تنطلق التصفيات المؤهلة في بطولة الدوري الأوروبي أو اليوروباليج في 5 و 12 أغسطس 2021.

الجولة التأهيلية الثالثة أو الفاصلة 19 و 26 أغسطس 2021.

مواعيد مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي

16 سبتمبر 2021: الجولة 1

30 سبتمبر 2021: الجولة 2

21 أكتوبر 2021: الجولة 3

4 نوفمبر 2021: الجولة 4

25 نوفمبر 2021: الجولة 5

ديسمبر 9 2021: الجولة 6

مراحل خروج المغلوب من الدوري الأوروبي

17 و 24 فبراير 2022: جولات خروج المغلوب

10 و 17 مارس 2022: دور الـ 16

7 و 14 أبريل 2022: ربع النهائي

28 أبريل و 5 مايو 2022: نصف النهائي

18 مايو 2022: نهائي الدوري الأوروبي

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الاوروبي (كونفرنس ليج) 2022/2021

تبدأ تصفيات البطولة الأوروبية المستحدثة التي تعرف باسم دوري المؤتمر الاوروبي أو كونفرنس ليج على أن تقام مباريات الذهاب يوم 5 أغسطس والإياب يوم 12 أغسطس 2021.

وسيحين موعد الدور الفاصل، مباريات الذهاب يوم 19 أغسطس والإياب يوم 26 أغسطس 2021.

مواعيد دور مجموعات دوري المؤتمر الاوروبي

16 سبتمبر 2021: الجولة 1

30 سبتمبر 2021: الجولة 2

21 أكتوبر 2021: الجولة 3

4 نوفمبر 2021: الجولة 4

25 نوفمبر 2021: الجولة 5

ديسمبر 9 2021: الجولة 6

مراحل خروج المغلوب من دوري المؤتمر الاوروبي

17 و 24 فبراير 2022: جولات خروج المغلوب

10 و 17 مارس 2022: دور الـ 16

7 و 14 أبريل 2022: ربع النهائي

28 أبريل و 5 مايو 2022: نصف النهائي

25 مايو 2022: نهائي الدوري الأوروبي للمؤتمرات (الكونفرنس)

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