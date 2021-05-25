شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينتقد أداء أشرف بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي كانت صعبة، مشيرا إلى أن التكتيك اليوم يأتي في نهاية الأمر بسبب الشد العصبي ولكن الأهم هو حصد نقاط المباراة.

أضاف كارتيرون بعد المباراة: «التغييرات التي تمت في التشكيل بسبب ضغط المباريات، وسعداء بأننا نملك لاعبين في نفس المستوى مثل الظهيرين الأيمن والأيسر» .

كما قال المدير الفني للزمالك: «أشرف بن شرقي لم يكن موفقا وكان يستطيع إحراز أكثر من هدف، ولكنه لاعب مهم ومؤثر بالنسبة لنا.. بينما طارق حامد لاعب لا غنى عنه وهذا الطرد الذي تعرض له أمام المصري فرصة لالتقاط الأنفاس حتى يستعيد فورمته ولياقته البدنية».

واختتم كارتيرون تصريحاته قائلا: «نصل المرمى كثيرا، والزمالك أكثر فريق قمت بتدريبه يصل إلى المرمى بهذه الكثافة، وسيتم علاج هذه الأمر مشددا على أن الفريق ارتكب أخطاء كثيرة».

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على المصري بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 24 للدوري الممتاز ليصل إلى النقطة 54 في صدارة البطولة.