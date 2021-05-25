شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: كارتيرون أدار مباراة المصري بشكل سيئ.. وروح اللاعبين أنقذت الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي الزمالك أمام المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز والتي جمعت بين الفريقين على ستاد الإسكندرية وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبين لعبت دوراً كبيراً في تفوق الزمالك على المصري خلال شوطي المباراة، وليس باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء الذي أدار المباراة بشكل سئ، ولم يستغل البطاقة الحمراء المبكرة التي حصل عليها أحمد رفعت لاعب الفريق البورسعيدي».

واختتم عبدالعال: «سعيد بآداء الحكم الدولي محمود البنا ومعاونيه في مباراة اليوم، ويحسب له شجاعته في احتساب أكثر من ركلة جزاء مستحقة لكلا الفريقين».