شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن اقترابه من التجديد لـ فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأن محمد الإتربي، نائب رئيس نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بشأن مستقبل بعض نجوم الفريق على رأسهم لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي والجناح المغربي أشرف بن شرقي، الذين أوشكت عقودهم على الإنتهاء، موكدا انه واثق من إقناع ساسي يالتجديد.

وأضاف الإتربي في تصريحات بعد مباراة المصري: «مجلس إدارة النادي عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة كافة الملفات الهامة، واتفقنا على إقامة جلسة حاسمة مع الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي بصحبة وكيليهما، للإتفاق على كافة التفاصيل وحسم مصيرهما مع الفريق».

واختتم الإتربي: «الزمالك هو صاحب الفضل على ساسي وبن شرقي، وهو من صنع شهرتهما، والفريق قادر على صناعة العديد من النجوم، فالكيان لن يقف على لاعب مهما بلغت نجوميته».