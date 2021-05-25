شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته ظهر اليوم استعدادًا للإسماعيلي في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريباته الثلاثاء دون الحصول على راحة وذلك في إطار الاستعداد لمباراة الاسماعيلي في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر والمقررة إقامتها مساء الخميس المقبل باستاد السويس.

ويؤدي الزمالك مرانه في الثانية عشرة ظهر اليوم في الإسكندرية بعد مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، على أن يتحرك الفريق في الثانية ظهرا إلى العين السخنة للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا للمباراة.

وسيؤدي الفريق مرانه الرئيسي يوم الأربعاء على ملاعب وادي دجلة بالعين السخنة.

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على المصري مساء اليوم الإثنين بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 24 للدوري الممتاز، ليصل إلى النقطة 54 في صدارة البطولة.