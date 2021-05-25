شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: الزمالك يواجه مشكلة.. يفوز مباراة ويضيّع 2 في الفرحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وائل القباني، مدافع الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ارتكب بعض الأخطاء في مباراة المصري البورسعيدي، خاصة في خط الدفاع.

وكان الزمالك حقق فوزًا مثيرًا على المصري البورسعيدي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وائل القباني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك ارتكب بعد الأخطاء في مباراة المصري، على الرغم من تحقيقه الفوز، خاصة في خط الدفاع، حيث كان هناك تمركز خاطئ من المدافعين».

وأضاف: «يجب على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض أن يصحح تلك الأخطاء سريعًا، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة، خلال مشواره ببطولة الدوري»، مضيفًا: «الزمالك مشكلته أنه يفوز في مباراة ومباراتين يفرح دون أن يعالج الأخطاء التي ارتبكها اللاعبين، وهو ما قد يكلفه فقدان بعض النقاط مثلما حدث في مباراة غزل المحلة».