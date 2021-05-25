شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري: لا نستحق الهزيمة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالكريم المدرب العام للمصري إن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس بالدوري وانتهت بثلاثة اهداف لهدفين للقلعة البيضاء.

وقال عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية إن المصري قدم مباراة تليق به واللاعبين وجماهيره.

وتابع انه لا يفضل التعليق على التحكيم لكن ركلة الجزاء تم احتسابها بعد انتهاء الوقت الضائع.

واضاف ان فريقه يتدرب على ركلة الترجيح يوميا لكن اللاعبين واجهوا سوء حظ في التسديد اليوم.

واتم ان عدم مشاركة عمر كمال اساسيا كان وجهة نظر فنية فقط.