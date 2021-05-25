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سلة الزمالك يواجه الشرطة الكاميروني في ربع نهائي البطولة الأفريقية

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك فريق الشرطة الكاميروني في ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة المقامة حاليا في رواندا.

كان سلة الزمالك قد فاز على فريق المجمع البترول الجزائرى بنتيجة 97 – 64 في المباراه الثالثة والختامية للفريق ضمن مباريات البطوله الإفريقية الـ BAL.

وصعد سلة الزمالك كأول مجموعته ليؤكد تأهله للدور ربع النهائى للبطولة بعد فوزه مسبقا على كل من فيروفيارو الموزمبيقي ودوانسي بطل السنغال.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى مديرا فنيا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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