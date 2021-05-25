شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: «إسلام جابر مالوش أي دور.. والجزيري تائه في الملعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم محمد صديق، مدافع نادي الزمالك السابق، إسلام جابر والتونسي سيف الدين الجزيري، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

يأتي ذلك بعد الأداء الذي ظهرا عليه الثنائي خلال مباراة المصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء الاثنين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «إسلام جابر، وسيف الجزيري، ظهرا بمستوى سيئ للغاية خلال مباراة المصري البورسعيدي».

وأضاف: «إسلام جابر لا يستحق أن يشارك بشكل أساسي مع الزمالك، فهو ليس له أي دور مع الفريق في الملعب، وسيف الجزيري، حتى هذه اللحظة، غير مدرك أنه يلعب في نادي الزمالك وتائه في الملعب، ويلعب بدون أي روح»، مضيفًا :«الجزيري، لازم حد من الجهاز الفني يفهمه، أنه يلعب في نادي كبير، ومطالب أن يحرز في كل مباراة هدف».