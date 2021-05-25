شكرا لقرائتكم خبر عن تصديات عواد مع الزمالك.. «سوبر عواد» ينقذ الأبيض من ضربتي جزاء أمام المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي الزمالك على النادي المصري بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري المصري بعد مباراة مثيرة بين الفريقين سجل أهداف الزمالك محمد عبدالغني وأشرف بن شرقي وزيزو في الدقائق 29-60 -98 على الترتيب، فيما سجل هدفي المصري إيميكا إيزي وأوستن أموتو في الدقيقتين 2 و69.

شهدت المباراة حالتي طرد لأحمد رفعت لاعب المصري وطارق حامد لاعب الزمالك في الدقيقتين 45 و67. وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول وتوقف رصيد المصري عند 39 في المركز الثالث.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد المصري عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريق البورسعيدي ونجح إيزي إيميكا في تسجيل هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثانية بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها على يمين محمد عواد، بعد الهدف ينشط لاعبو الزمالك لتعديل النتيجة.

وأهدر كاسينجو لاعب المصري فرصة أخرى للتسجيل، في حين كثف الأبيض هجومه، ويحصل إيزي ايميكا على بطاقة صفراء للخشونة مع فرجاني ساسي، وفي الدقيقة 24 يهدر أشرف بن شرقي فرصة محققة للتسجيل بعدما تلقى عرضية من سيف الدين الجزيري قابلها برأسية بجوار القائم.

وفي الدقيقة 28 يحرز محمد عبدالغني مدافع الزمالك هدف التعادل للأبيض من تسديدة سكنت على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 35 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري احتسبها الحكم على محمود الونش، وسددها حسن على ولكن حارس الأبيض ينقذها ببراعة، وفي الدقيقة 38 يهدر أشرف بن شرقي فرصة للزمالك للتسجيل، وفي الدقيقة 44 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري سددها سعيدو سمبوري، وتشهد الدقيقة الأخيرة طرد أحمد رفعت لاعب المصري للخشونة مع زيزو، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك يسددها أشرف بن شرقي ولكن حارس مرمى المصري يتصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومع بداية الشوط الثاني يهاجم الزمالك لتسجيل التقدم، ويتصدى حارس المصري لتسديدة قوية من فتوح، وتوالت المحاولات البيضاء للتسجيل، وفي الدقيقة 57 يهدر فرجاني ساسي فرصة من رأسية علت عارضة مرمى المصري، وبعدها يهدر بن شرقي فرصة جديدة للتسجيل.

وفي الدقيقة 60 يحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك من ضربة حرة مباشرة سددها قوية لتسكن على يسار الحارس، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لكريم العراقي لاعب المصري للخشونة مع أحمد فتوح، ويحصل طارق حامد على بطاقة حمراء في الدقيقة 68 للخشونة، قبل أن يحرز أوستين أموتو لاعب المصري هدف التعادل لفريقه من ضربة خلفية مزدوجة لتسكن على يسار عواد.

وينشط لاعبو الزمالك بعد الهدف لتسجيل هدف التقدم، ويحصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء للخشونة، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بشيكابالا ومحمود عبدالعزيز بدلا من إسلام جابر وسيف الدين الجزيري، وبعدها يدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبدالشافي وحازم إمام وأسامة فيصل بدلا من أحمد فتوح والمثلوثي وبن شرقي.

ويكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، ويحصل محمود عبدالعزيز على بطاقة صفراء للخشونة، وبعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمد عبدالغني للخشونة، ويحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو ويشهر البطاقة الصفراء لأحمد شوشة، وينجح احمد سيد زيزو في تسجيل الهدف الثالث للأبيض من ركلة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.