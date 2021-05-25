شكرا لقرائتكم خبر عن تصديات عواد مع الزمالك.. «سوبر عواد» ينقذ الأبيض من ضربتي جزاء أمام المصري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي الزمالك على النادي المصري بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري المصري بعد مباراة مثيرة بين الفريقين سجل أهداف الزمالك محمد عبدالغني وأشرف بن شرقي وزيزو في الدقائق 29-60 -98 على الترتيب، فيما سجل هدفي المصري إيميكا إيزي وأوستن أموتو في الدقيقتين 2 و69.
شهدت المباراة حالتي طرد لأحمد رفعت لاعب المصري وطارق حامد لاعب الزمالك في الدقيقتين 45 و67. وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة في المركز الأول وتوقف رصيد المصري عند 39 في المركز الثالث.
وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بهم المسابقة، في حين توقف رصيد المصري عند 39 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريق البورسعيدي ونجح إيزي إيميكا في تسجيل هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثانية بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها على يمين محمد عواد، بعد الهدف ينشط لاعبو الزمالك لتعديل النتيجة.
وأهدر كاسينجو لاعب المصري فرصة أخرى للتسجيل، في حين كثف الأبيض هجومه، ويحصل إيزي ايميكا على بطاقة صفراء للخشونة مع فرجاني ساسي، وفي الدقيقة 24 يهدر أشرف بن شرقي فرصة محققة للتسجيل بعدما تلقى عرضية من سيف الدين الجزيري قابلها برأسية بجوار القائم.
وفي الدقيقة 28 يحرز محمد عبدالغني مدافع الزمالك هدف التعادل للأبيض من تسديدة سكنت على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 35 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري احتسبها الحكم على محمود الونش، وسددها حسن على ولكن حارس الأبيض ينقذها ببراعة، وفي الدقيقة 38 يهدر أشرف بن شرقي فرصة للزمالك للتسجيل، وفي الدقيقة 44 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري سددها سعيدو سمبوري، وتشهد الدقيقة الأخيرة طرد أحمد رفعت لاعب المصري للخشونة مع زيزو، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك يسددها أشرف بن شرقي ولكن حارس مرمى المصري يتصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ومع بداية الشوط الثاني يهاجم الزمالك لتسجيل التقدم، ويتصدى حارس المصري لتسديدة قوية من فتوح، وتوالت المحاولات البيضاء للتسجيل، وفي الدقيقة 57 يهدر فرجاني ساسي فرصة من رأسية علت عارضة مرمى المصري، وبعدها يهدر بن شرقي فرصة جديدة للتسجيل.
وفي الدقيقة 60 يحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك من ضربة حرة مباشرة سددها قوية لتسكن على يسار الحارس، ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لكريم العراقي لاعب المصري للخشونة مع أحمد فتوح، ويحصل طارق حامد على بطاقة حمراء في الدقيقة 68 للخشونة، قبل أن يحرز أوستين أموتو لاعب المصري هدف التعادل لفريقه من ضربة خلفية مزدوجة لتسكن على يسار عواد.
وينشط لاعبو الزمالك بعد الهدف لتسجيل هدف التقدم، ويحصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء للخشونة، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بشيكابالا ومحمود عبدالعزيز بدلا من إسلام جابر وسيف الدين الجزيري، وبعدها يدفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبدالشافي وحازم إمام وأسامة فيصل بدلا من أحمد فتوح والمثلوثي وبن شرقي.
ويكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق، ويحصل محمود عبدالعزيز على بطاقة صفراء للخشونة، وبعدها يشهر الحكم البطاقة الصفراء لمحمد عبدالغني للخشونة، ويحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت المتحسب بدلا من الضائع بعد الرجوع لتقنية الفيديو ويشهر البطاقة الصفراء لأحمد شوشة، وينجح احمد سيد زيزو في تسجيل الهدف الثالث للأبيض من ركلة الجزاء لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.