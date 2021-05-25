رضا البلتاجي: طرد طارق حامد تأخر 7 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر - قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق: إن مباراة الزمالك والمصري من أهم المباريات في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

وأضاف "البلتاجي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": البنا حكم عادل وموهوب ولا يفتعل أي أزمات، ولو حكم آخر في المباراة كانت لن تكتمل أحداثها على خير.

وتابع: أختلف مع البنا في ركلة الجزاء الثانية للمصري، لأنها لم تشهد تعمد لمس الكرة باليد، وطرد أحمد رفعت مستحق ويجب أن يعاقبه المصري لتعمده الإيذاء، وطرد طارق حامد تأخر 7 سنوات عن التنفيذ.

وأكد "البلتاجي" أن طارق حامد استخدم تلك الفعلة في العديد من المباريات السابقة، وكان يتم التغاضي عن طرده، وكان يجب طرده في عشرات المباريات، وفيه لاعبون آخرين يجب أن يتم معاملتهم بنفس الطريقة في أندية أخرى.

واختتم "الحكم الدولي السابق" حديثه قائلا: هدف الزمالك الثالث غير صحيح، وكان هناك دفع من جانب فرجاني ساسي لمدافع المصري، يستوجب حصول الفريق البورسعيدي على ركلة حرة أثناء حصول الزمالك على ركلة الجزاء الثانية.