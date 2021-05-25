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بعد 256 مباراة.. أول طرد مباشر لـ طارق حامد

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الشارقة - اميمة ياسر -  

تواصلت الإثارة والمتعة في مباراة الزمالك والمصري خلال شوط المباراة الثاني، بعدما شهدت حالة طرد مباشر وهدف استثنائي.

وأشهر محمود البنا، حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه طارق حامد بعد تدخل على جريندو لاعب المصري، والتي تعتبر أول طرد مباشر له بعد 256 مباراة خاضها مع الزمالك.

وعاد البنا لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، ليقوم بإلغاء البطاقة الصفراء، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه طارق حامد في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 69، يأتي أوستين أوموتو مهاجم المصري، ليسجل هدفاً استثنائياً "دبل كيك" بعد عرضية رائعة من كريم العراقي ليتعادل لفريقه 2-2، في لقاء مثير.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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