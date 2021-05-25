في الدقيقة 98.. الزمالك يُسقط المصري في معركة ضربات الجزاء والطرد المباشر.. 3-2

الشارقة - اميمة ياسر -

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اقتنص الزمالك فوزاً ثميناً في الدقيقة 90+8 على المصري بنتيجة (3-2) على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 في مسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في المركز الأول ليوسع الفارق مع الأهلي إلى 13 نقطة، مع لعب الأحمر 5 مباريات أقل يمنحه الفوز بها الصدارة بفارق نقطتين.

وكان أشرف بن شرقي قد تمكن من إحراز الهدف الثاني للزمالك من ضربة حرة سددها بإتقان في شباك الحارس أحمد دعدور في الدقيقة 60.

وتحصل الزمالك على ضربة حرة في الدقيقة 59، لينجح اللاعب المغربي من تسديد الكرة على يسار الحارس.



واستطاع محمد عبد الغني في إحراز هدف التعادل للفريق للزمالك في شباك المصري.

واستطاع محمد عبد الغني من استغلال ارتداد الكرة من حارس المصري أحمد دعدور ليسدد في الشباك بالدقيقة 29.



وكان الفريق البورسعيدي قد نجح في إحراز الهدف الأول عن طريق إيزي إميكا في الدقيقة الثانية من زمن المباراة.

واستغل إيزي ميكا عرضية متقنة من أحمد رفعت ليسدد بقوة في الشباك محرزًا الهدف الأول للمصري.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة، بعد الانتصار القاتل على حساب طلائع الجيش، ويحتاج الفارس الأبيض في استغلال انشغال الأهلي بالتواجد في دوري أبطال أفريقيا، وتأهله إلى نصف النهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى مواجهاته لفريق نهضة بركان في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبلة في مباراة السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.