"3 أخطاء مؤثرة".. ماذا قال خبراء التحكيم عن حالات مباراة الزمالك والمصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حفلت مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء أمس الأثنين بالحالات التي أدت إلي احتساب 4 ركلات جزاء وإشهار بطاقتين حمراوتين .

وفاز الزمالك على المصري 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأعترض الفريقين على قرارات الحكم ليتدخل حكم الفيديو إلا أن تدخله لم يمنع ارتكاب 3 أخطاء مؤثرة وفقاً لخبراء التحكيم.

وقال الحكم الدولي سمير محمود عثمان أن الزمالك استحق ركلة جزاء في الشوط الأول نتيجة لمسة يد من مدافع المصري أحمد شوشة.

وأضاف الحكم عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" أن الزمالك استحق إعادة ركلة الجزاء التي حصل عليها سيف الدين الجزيري في نهاية الشوط الأول وسددها أشرف بن شرقي لتحرك أحمد دعدور حارس المصري من على خط المرمى ليكون الخطا الثاني لحكم الفيديو.

واتفق عثمان مع الحكم محمود البناء في قراره باحتساب 4 ركلات جزاء وموقف محمود عواد في الركلتين كما أكد الخبير التحكيمي على صحة طرد أحمد رفعت و وطارق حامد.

ورأي عثمان أن قرار احتساب ركلة الجزاء الأخيرة للزمالك غير صحيح لتعرض مدافع المصري فريد شوقي للدفع مشدداً على أن قانون الكرة لا يفرق بين الدفع القوي والضعيف.

ووافق الخبير التحكيمي أحمد الشناوي عثمان وأكد أن ركلة جزاء الزمالك الأخيرة سبقتها مخالفة لم ينبه حكم الفار الحكم محمود البنا إليها.