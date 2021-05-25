رسمياً.. الزمالك يفقد عبد الغني وطارق حامد أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

تأكد غياب الثنائي محمد عبد الغني وطارق حامد عن مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر إقامتها ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس مصر.

وحصل محمد عبد الغني على الإنذار الثالث أمام المصري في مباراة الجولة 24 التي حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة (3-2) ليتعرض للإيقاف لمباراة واحدة.

ويسعى الزمالك إلى بلوغ ربع نهائي كأس مصر أمام الإسماعيلي أملاً في استعادة أكثر البطولات التي توج بها خلال مسيرته.

كما يغيب طارق حامد عن مواجهة الإسماعيلي بعد حصوله على كارت أحمر مباشر في مواجهة المصري بسبب تدخل عنيف بدون كرة ضد لاعب المصري.

وكان مدافع الفريق محمود علاء قد تخلف عن معسكر الفريق الإسكندرية بسبب إصابة في العضلة الضامة أيضاً ليتأكد غيابه عن الفريق أمام الإسماعيلي كذلك.