الزمالك والمصري.. فرحة هيستيرية وقرارات تحكيمية وهدف استثنائي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق الزمالك فوزا مثيرا على المصري بنتيجة 3 / 2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 24 من الدوري المصري.

وتقدم المصري عن طريق إيزي إيميكا في الدقيقة الثانية، غير أن محمد عبد الغني مدافع الزمالك أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 60 أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يدرك أوستين أوموتو التعادل للمصري في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل أحمد سيد "زيزو" الهدف الثالث للزمالك.

وشهدت المباراة إهدار ثلاث ضربات جزاء، حيث أهدر للمصري كل من حسن علي وسعيدو سمبوري، فيما أهدر بن شرقي ضربة جزاء للزمالك.

كما تعرض أحمد رفعت لاعب المصري للبطاقة الحمراء بعد ضربه لأحمد سيد "زيزو" بدون كرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما تعرض طارق حامد لاعب وسط الزمالك للمصير ذاته في الدقيقة 67.