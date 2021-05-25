أحمد رفعت يعلق على تعرضه للطرد أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى أحمد رفعت لاعب المصري، تعمده الحصول على بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام الزمالك، مؤكدًا أنه لا يتعمد إيذاء أي لاعب.

واقتنص الزمالك فوزاً ثميناً في الدقيقة 90+8 على المصري بنتيجة (3-2) على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 في مسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة في المركز الأول ليوسع الفارق مع الأهلي إلى 13 نقطة، مع لعب الأحمر 5 مباريات أقل يمنحه الفوز بها الصدارة بفارق نقطتين.

وقال رفعت في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" "عمري ما كنت لعيب مستهتر ولا بحب الأذية لنادي كنت بلعب فيه قبل كده" .

وأضاف :"مش هنقدر نلعب جميع مباريات الدوري بأداء جيد ونتيجة جيدة دائما، حتى ونحن في حالة سيئة نحاول دائما أن نكسب احترام الناس".

وتابع: "ألعب وسط فريق كامل وفخور باللاعبين في جميع المباريات ونحن في مركز محترم بجدول ترتيب الدوري، وهذا واحد من أصعب الدوريات أكثر من 9 فرق تنافس على مركز واحد "

وأتم رفعت تصريحاته:" لعب مباراة 3 أيام أمر مستحيل ونتعرض لضغط شديد بسبب تلاحم المباريات، ولذلك لا نستطيع الذهاب لبيوتنا".