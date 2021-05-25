اخبار الرياضه

تقرير.. هل يعود هازارد إلى تشيلسي؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقارير صحفية اليوم الاثنين أن صانع اللعب البلجيكي الدولي إدين هازارد يتطلع للرحيل عن الإسباني بعد موسم أخر باهت مع النادي الملكي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين فإن هازارد يتطلع للعودة إلى الممتاز الذي تألق من خلاله بشكل لافت عبر بوابة فريقه السابق .

ولم يظهر هازارد بالشكل المأمول خلال موسمين قضاهما مع ريال مدريد.

ونقلت "ماركا" عن برنامج " شيرينجويتو" بالتليفزيون الاسباني أن هازارد يسعى للعودة إلى تشيلسي.

ومن المتوقع ألا يقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في وجه هازارد إذا أراد الرحيل نظرا لكونه من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق وأن عقده يمتد حتى 2024.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا