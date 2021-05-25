تقرير.. هل يعود هازارد إلى تشيلسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تقارير صحفية اليوم الاثنين أن صانع اللعب البلجيكي الدولي إدين هازارد يتطلع للرحيل عن ريال مدريد الإسباني بعد موسم أخر باهت مع النادي الملكي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين فإن هازارد يتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تألق من خلاله بشكل لافت عبر بوابة فريقه السابق تشيلسي.

ولم يظهر هازارد بالشكل المأمول خلال موسمين قضاهما مع ريال مدريد.

ونقلت "ماركا" عن برنامج " شيرينجويتو" بالتليفزيون الاسباني أن هازارد يسعى للعودة إلى تشيلسي.

ومن المتوقع ألا يقف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في وجه هازارد إذا أراد الرحيل نظرا لكونه من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق وأن عقده يمتد حتى 2024.