رابطة المدربين في بريميرليج تنصب جوارديولا مدرباً للعام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



فاز الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بجائزة مدرب العام للمرة الثانية من قبل رابطة مدربي الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتوج جوارديولا مع سيتي باللقب الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز في غضون أربعة مواسم بعدما تفوق سيتي على أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد بفارق 12 نقطة.

كما أحرز سيتي تحت قيادة جوارديولا، لقب كأس رابطة المحترفين للمرة الرابعة على التوالي.

ويلتقي سيتي مع تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل في بورتو ، في ظل مساعي الفريق للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وتنافس جوارديولا مع مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد ودانييل فاركي مدرب نوريتش سيتي وإيما هايس مدربة فريق سيدات تشيلسي وديفيد مويس مدرب ويستهام يونايتد وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي.

وسبق لجوارديولا الفوز بجائزة مدرب العام في موسم 2017 /2018 بعدما قاد مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تزامنا مع الوصول لحاجز الـ100 نقطة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقال جوارديولا "سعيد بالفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية، لكن جائزة مثل هذا من الممكن الفوز بها فقط إذا كان المدرب محاط بمجموعة من المحترفين البارزين".

وأضاف "لاعبو فريقي رائعون، التزامهم واحترافيتهم لا يقبل الشك، حتى في موسم واجهنا خلاله أكبر قدر من التحدي".

وأشار "جهازي المعاون أيضا يستحق كل الإشادة ، أنا محظوظ بوجود أشخاص يبذلون كل ما في وسعهم كل يوم لضمان أن مانشستر سيتي في أفضل صورة ممكنة... هذه الجائزة أهديها لهم وأتقاسمها معهم".