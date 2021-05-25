"طفح الكيل" .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة ويحذر من "قتل الكرة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هاجم عدلي القيعي مستشار محلس إدارة الأهلي اتحاد الكرة بسبب التعديلات المستمرة على جدول فريقه ببطولة الدوري ووضع مبارياته في فترة التوقف الدولي.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي :" مايحدث مع الأهلي من تعديلات مستمرة على جدول مبارياته وعدم احترام اتحاد الكرة للنظام الذي وضعه أمر غير مقبول، لقد طفح الكيل ".

وأضاف " المسألة أصبحت مصالح عمالة تضرب ومضايقات مستمرة للأهلي، ليه بتعملوا كده ، بلاش قتل للكرة المصرية".

وفسر " اتحاد الكرة بدلا من اعداد منتخب مصر في فترة التوقف الدولية استغلها رغبة حسام البدري في عدم إجراء مباريات لوضع مباريات متتالية ويخالف لوائحه التي تمنع إقامة مباريات لنادي في هذه الفترة في حالة استدعاء لاعبين لمنتخبات بلادهم".

وأكمل " كل ما نتكلم يقول القائمة 30 لاعب وفي الأخر نلعب بدون محترفينا ، سنفقد 4 لاعبين محترفين في فترة التوقف الدولي بعد وصول استدعاء من اتحادتهم ".

وأنهى "يبدو إن في قرار حصل وأحنا ما شوفنهوش ، خصخصة كرة القدم في مصر إن فيه حد بيمتكلها وبيحركها بناء على رؤيته بدون الرجوع لقواعد أو لوائح ".