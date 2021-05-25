نشرة الإثنين..الأهلي يتدرب للمرة الأولى في الدوحة.. والزمالك يُنهي كفاح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الإثنين 24 مايو 2021.

عبدالحفيظ يكشف موقف معلول من المشاركة في السوبر الإفريقي

طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي.. و7 شروط لحضور الجماهير

"4 ركلات جزاء وحالتا طرد".. الزمالك يُنهي كفاح المصري ويهزمه في مباراة الموسم

الإسماعيلي يعبر المقاصة بشق الأنفس بثنائية في الدوري

الأهلي يتدرب للمرة الأولى في الدوحة.. مران خفيف ورسائل موسيماني

كاف يختار مدافع الأهلي في فريق الأسبوع بدوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة حلمي طولان

"نعتز بموسيماني".. أول رد فعل رسمي من الأهلي بعد اعتذار صنداونز

رقم العميد أحمد حسن بأمان.. استبعاد راموس من قائمة منتخب إسبانيا لليورو

صالح جمعة يغادر المستشفى بعد تعرضه لآلام في المعدة