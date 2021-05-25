علي ماهر: أعدنا هيبة المصري.. وطمعت في الفوز على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أشار علي ماهر المدير الفني للنادي المصري إلى أنه نجح في إعادة هيبة فريقه في الدوري الممتاز بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام الفرق الكبرى هذا الموسم في المسابقة، وأخرهم الزمالك.

وخسر المصري بنتيجة (3-2) أمام الزمالك في مباراة الجولة 24 في المسابقة بعد أن كان قريباً للغاية من التعادل قبل أن يستقبل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال علي ماهر :"أعدنا هيبة النادي المصري الكبير، واجهنا الأهلي والزمالك بضغط في منطقة الجزاء الخاصة بهم، وسجلنا في كل الفرق، وأضعنا أهداف كثيرة".

وأضاف مدرب المصري :"هذه هي المكانة التي يستحقها النادي المصري، وأنا سعيد بسبب تطبيق اللاعبين لكل ما طلبته منهم خلال مباراة الزمالك، ولم يقصر أي لاعب منهم".

وتابع ماهر :"مباراة الزمالك كانت ممتعة للاعبين والجماهير، وحتى بالنسبة لي على المستوى الشخصي بعيداً عن النتيجة والخسارة في النهاية، لكنني كنت سعيداً بمشاهدة اللقاء وأداء فريقي".

وأردف مدرب المصري :"طمعت في الفوز على الزمالك، أثناء التعادل كنت أسعى لتحقيق الفوز، ودعوت الله بأن نفوز، لكن هذا درس بتجنب الطمع فيما بعد".

وأنهى ماهر :"من المهم جداً الاحتفاظ بلاعبين مهمين على مقاعد البدلاء، هناك أحداث متغيرة ومتجددة باستمرار في المباريات، حتى بعد انتهاء الوقت الأصلي كانت هناك أحداث".