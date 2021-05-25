أول تعليق من المصري على ضربة الجزاء القاتلة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمد الخولي نائب رئيس المصري، إن ناديه كان لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك، موجهاً انتقادات لحكام تقنية الفيديو "الفار" بسبب ضربة الجزاء التي احتسبت للفريق الأبيض في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي بدلاً من الضائع وسجل منها هدف الفوز.

وفاز الزمالك على المصري 3-2 في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلق الخولي عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2" على ضربة الجزاء، قائلاً: كنا نستحق "فاول" قبل احتساب ركلة الزمالك الأخيرة، الأمر لا لبس فيه، مخالفة واضحة للمصري.

وأكمل: "من المفترض أن محمود البنا من حكام الصفوة، كلامي هنا لحكم الفار، قالوا له ركلة جزاء ولم يقم أحد بالإشارة لمخالفة للمصري قبل تلك الركلة، ولم يقم الفار بإعادة اللعبة بأكملها".

وأضاف: "هل ما احتسبه الحكم للمصري نستحقه أم لا؟، كرة أحمد رفعت تستحق الطرد، قمت فقط بالتعليق على ركلة الجزاء الأخيرة للزمالك".