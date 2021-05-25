توب تن | من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الاسباني بموسم 2021/2020؟

أنهى لاعب سيلتا فيجو “اياجو اسباس” إحتكار ليونيل ميسي لجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الاسباني، ليحققها لأول مرة في تاريخه وهو في عمر 33 عامًا هذا الموسم 2020/2021.

وفاز ميسي بجائزة أفضل صانع ألعاب في آخر 3 مواسم، وبالتحديد منذ موسم 2016/2017 الذي حقق فيه زميله لويس سواريز الجائزة، حيث احتكرها الأرجنتيني من بعده، بـ14 اسيست في موسم 2017/2018، وايضًا 14 تمريرة حاسمة في موسم 2018/2019، وفي موسم 2019/2020، صنع 22 هدفًا.

وفي هذا الموسم سبق اياجو اسباس جميع منافسيه وخطف الجائزة بـ13 اسيست، في ظل تراجع ليونيل ميسي الغريب، الذي أكتفى بصناعة 9 اهداف فقط، ولكنه خطف جائزة البيتشيتشي بتسجيله 30 هدفًا.

وكان لاعب خط الوسط الدفاعي للفريق البطل أتلتيكو مدريد “ماركوس لورينتي” أقرب المنافسين لصانع ألعاب سيلتا فيجو، بصناعته 11 هدفًا، بعدما أعطاه مدربه دييجو سيميوني أدوارًا جديدة جعلته أقرب إلى مرمى الخصوم.

وحُرم لاعب ريال مدريد توني كروس من استكمال المنافسة على جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الاسباني، بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا، ليتجمد رصيده عند 10 تمريرات حاسمة احتل بهما المرتبة الثالثة.

وجاء في المرتبة الثالثة مناصفة مع كروس، جناح أتلتيكو مدريد، النجم البلجيكي “يانيك كاراسكو” الذي أعاد اكتشاف نفسه من جديد رفقة الروخي بلانكوس بعد رحلة قصيرة إلى الصين، وتمكن من صناعة 10 أهداف.

ويتشارك لاعب ريال مدريد السابق، وليفانتي حاليًا “خورخي دي فروتوس” المرتبة الخامسة مع كل من، دينيس سواريز من سيلتا فيجو، كريم بنزيمة من ريال مدريد، وليونيل ميسي من برشلونة بـ9 تمريرات حاسمة لكل منهما.

توب تن | من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الاسباني بموسم 2021/2020؟

اياجو اسباس (سيلتا فيجو – إسبانيا) – 13 اسيست ماركوس لورينتي (أتلتيكو مدريد – إسبانيا) – 11 اسيست توني كروس (ريال مدريد – ألمانيا) – 10 اسيست يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد – بلجيكا) – 10 اسيست خورخي دي فروتوس (ليفانتي – إسبانيا) – 9 اسيست دينيس سواريز (سيلتا فيجو – إسبانيا) – 9 اسيست كريم بنزيمة (ريال مدريد – فرنسا) – 9 اسيست ليونيل ميسي (برشلونة – الارجنتين) – 9 اسيست ميكيل أويارازبال (ريال سوسيداد – إسبانيا) – 8 اسيست أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد – الارجنتين) 8 اسيست / كارلوس سولير (فالنسيا – إسبانيا) – 8 اسيست

: من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الانجليزي بموسم 2021/2020؟