الدوري المصري | فوز دراماتيكي لـ الزمالك على المصري في قمة مباريات اليوم

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فى الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاثنين 24 مايو 2021، لحساب الجولة 24، والتي استضافها ملعب الاسكندرية.

حقق الزمالك فوزاً دراماتيكي فى الوقت القاتل أمام ضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، ليعزز الفارس الابيض صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري.

ورفع الزمالك رصيده الى النقطة 54 فى صدارة جدول الترتيب موسعاً الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الاهلي الى 13 نقطة، فى المقابل بجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 39 فى المركز الثالث.

انتهت نتيجة الشوط بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، تقدم المصري مبكراً عند الدقيقة الثانية عن طريق “إيميكا إيزي”، وتعادل للزمالك اللاعب “محمد عبد الغني” عند الدقيقة 29.

وشهد الشوط الاول ضياع 3 ركلات جزاء، فى الدقيقة 35 ركلة جزاء ضائعة من المصري البورسعيدي بعد ان تصدي الحارس محمد عواد لتسديدة حسن علي.

وفى الدقيقة 44 عاد الحارس محمد عواد وتصدي لركلة جزاء آخري للمصري سددها اللاعب سعيدو سيمبوري، قبل أن يُهدر أشرف بن شرقي ركلة جزاء للزمالك تصدي لها الحارس الحارس أحمد دعدور.

وشهدت الدقيقة 46 طرد لاعب المصري البورسعيدي “أحمد رفعت” بعد تدخله الخشن مع لاعب الزمالك.

وفى الشوط الثاني سجل أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك متقدماً فى نتيجة المباراة 2-1، قبل أن يتدارك المصري هدف التعادل بواسطة اللاعب النيجيري “أوستين أموتو”.

وشهدت الدقيقة 67 طرد لاعب وسط الزمالك طارق حامد.

واستمرت الإثارة حتي الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل الزمالك الهدف الثالث ركلة جزاء والذي أنبري لها اللاعب “أحمد سيد زيزو”، بعدها مباشرة أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مثير للفارس الأبيض بنتيجة 3-2.

وفى الجولة الماضية بالدوري المصري حسم الزمالك مواجهته بفوز مثير فى اللحظات الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف فى الوقت بدل الضائع للاعب أسامة فيصل، كما حقق ايضاً المصري البورسعيدي فوزاً ثميناً امام الاتحاد السكندري بهدف اللاعب “حسن علي” فى الوقت القاتل من زمن المباراة.

كان الزمالك قد فاز فى لقاء الذهاب بالجولة السابعة من مسابقة الدوري أمام المصري البورسعيدي بهدف اللاعب “إمام عاشور”، فى المباراة التي اقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية.