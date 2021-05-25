الامارات | رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: دبي تمثل المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: دبي تمثل المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عمر كرملوف، أن استضافة الإمارات لبطولة آسيا في نسختها الـ13، في هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم، أمر يتوجب أن نشكر دبي عليه باسم الرياضيين في العالم بشكل عام، ورياضيي الملاكمة بشكل خاص.

وقال في كلمته خلال حفل افتتاح بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021، أول من أمس، إن دبي تمثل المستقبل، فهي مدينة جميلة جداً، وأنا أحبها، وهي قادرة على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بجودة عالية، في الوقت الذي أغلقت فيه دول العالم حدودها، وأوقفت معظم أنشطتها.

وأضاف: «دبي واصلت أسلوب الحياة المعتاد، وأبقت جميع الأبواب مفتوحة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الدقيقة، ما قدم للعالم النموذج في كيفية مواجهة الأزمات والاستمرار في الحياة، وأشكر جميع المنظمين، لتحملهم المسؤولية مع جميع تدابير السلامة، وتهيئة الظروف لرياضيينا، وأود أن أشكر الرياضيين والمدربين على مشاركتهم في البطولة، وأتمنى لهم جميعاً أداءً رائعاً».

وشهد فندق لو ميريديان المطار بدبي، حفل افتتاح بطولة آسيا للرجال والسيدات، بحضور كل من: أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كرملوف، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، والأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الرياضة، خالد المدفع، ونائب رئيس اتحاد الملاكمة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، محمد بوخاطر، ومدير البطولة عمر الكندي.

وتخلل حفل الافتتاح تقديم المنتخبات المشاركة، وترديد قسم الرياضيين والحكام، وعرض فقرات فنية متنوعة وفيلم تسجيلي عن أهم الأحداث الرياضية والبطولات التي نظمتها واستضافتها دبي خلال الفترة الماضية، واستطاعت أن تتغلب على الجائحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الدقيقة.

ورحّب رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، أنس العتيبة، في كلمة مسجلة، بالوفود المشاركة في البطولة، مؤكداً على أن دبي أثبتت قدرتها واستعدادها لتنظيم الفعاليات الكبرى في ظل هذه الظروف الحرجة، لما تتمتع به من بنية تحتية وكفاءات وطنية وقوى عاملة عالية التدريب، وهو ما شجع على نقل هذه البطولة إلى دبي، بعد الانتشار الواسع والسريع لجائحة «كوفيد-19» في الهند.

وقدم العتيبة التعازي للاتحاد الأردني للملاكمة، وعائلة لاعب فريق الشباب راشد صويصات، الذي وافته المنية بعد مشاركته في بطولة العالم للشباب في بولندا، وإلى الاتحاد الهندي للملاكمة على وفاة «سكاتي»، المدير التنفيذي للاتحاد الهندي الذي وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا، ووقف الحضور دقيقة حداد على أرواح المفقودين.

وأضاف: «حرصنا على تنظيم هذه البطولة للملاكمين الآسيويين ليكونوا جاهزين لخوض غمار أولمبياد طوكيو 2021، ونعوّل عليهم للفوز بأكبر عدد من الميداليات الأولمبية، فهم سفراء قارتنا الآسيوية».

وتتواصل منافسات البطولة عند السادسة مساءً، إذ يلتقي الملاكمون الفائزون من الجولة الأولى التي أقيمت أمس الاثنين، وتنافس فيها 46 ملاكماً، في 23 نزالاً في مختلف الأوزان.

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