الامارات | مصفوت.. النادي الثامن في مسيرة حسن أمين

شكرا لقرائتكم خبر عن مصفوت.. النادي الثامن في مسيرة حسن أمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مصفوت عن تعاقده رسمياً مع اللاعب حسن أمين (36 سنة) لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى قادماً من نادي الإمارات بعقد يمتد لسنة واحدة في أبرز الصفقات المبكرة في دوري الهواة.

وسبق للاعب حسن أمين تمثيل سبعة أندية في مشواره الكروي، وهي: الوحدة والنصر والجزيرة والوصل والفجيرة وخورفكان والإمارات، ليكون مصفوت ثامن نادٍ يدافع عن ألوانه.

من جهته، رحب نائب رئيس مجلس ادارة النادي، حمد خادم الكعبي، باللاعب حسن أمين في صفوف الفريق، ووصفه باللاعب المهم والمؤثر، لما يتمتع به من خبرة كبيرة في الملاعب الإماراتية.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «يقف خلف تعاقدنا مع لاعبي الخبرة، وفي الواجهة حسن أمين، هدف مهم ذو فائدة كبيرة، خصوصاً ان الفريق يضم عناصر شابة تحتاج الى اللاعب الذي يتمتع بالخبرة للإسهام بدعم الفريق بشكلٍ كبير، ومنهم حسن امين، كونه لاعباً لعب في أكثر من نادٍ وهو بمثابة قائد في الملعب وخارج الملعب، بالإضافة الى تطعيم الفريق بعناصر شابة جديدة بعد انتقال عدد من اللاعبين لأندية أخرى، كما تم التجديد للاعبين في الفريق تثميناً للأداء المتميز الذي قدموه مثل اللاعب أيوب عمر وعدنان بيشوه وسعود فرج واللاعب المقيم أوليفيرا، واللاعب سلطان بودقن من مواليد الدولة».

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