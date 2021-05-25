الامارات | جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تحث الملاكمين على تقديم الأفضل

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي تحث الملاكمين على تقديم الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الملاكمين والاتحادات الوطنية المشاركين في بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات (دلهي- دبي)، على تقديم أفضل المستويات في البطولة التي تستضيفها دبي بمشاركة 237 ملاكماً وملاكمة من 21 دولة آسيوية، وتستمر منافساتها في دبي إلى 31 مايو، لكي تكون أفضل إعداد لهم للفوز بالميداليات الأولمبية في طوكيو صيف العام الجاري.

وأكد بيان صحافي لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، أن القائمين على الجائزة شددوا للوفود المشاركة في البطولة على أن الترشح للفوز بإحدى فئات الدورة الـ11 من الجائزة، سواء في الإبداع الفردي للملاكمين والمدربين على المستوى المحلي والعربي أو المؤسسي للاتحادات الوطنية المشاركة، سيكون مفتوحاً حتى 15 سبتمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للأبطال الفائزين بالميداليات الأولمبية لنيل شرف الفوز بالجائزة الأكبر على الإطلاق في قيمة جوائزها وتعدد فئاتها.

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