اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي

الاتحاد - العين 22:00

الاتفاق - الرائد 22:00

الفتح - القادسية 22:00

الوحدة - النصر 22:00

أبها - الأهلي 22:00

الباطن - ضمك 22:00

وادي دجلة - الجيش 21:00

الاتحاد - الجونة 23:00

أسوان - غزل المحلة 23:00

كأس مصر للسيدات

الجونة - الأميرية 18:00

البنك الأهلي - وادي دجلة 18:00

مستقبل وطن - السويس 18:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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