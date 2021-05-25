الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري السعودي
الاتحاد - العين 22:00
الاتفاق - الرائد 22:00
الفتح - القادسية 22:00
الوحدة - النصر 22:00
أبها - الأهلي 22:00
الباطن - ضمك 22:00
وادي دجلة - الجيش 21:00
الاتحاد - الجونة 23:00
أسوان - غزل المحلة 23:00
كأس مصر للسيدات
الجونة - الأميرية 18:00
البنك الأهلي - وادي دجلة 18:00
مستقبل وطن - السويس 18:00
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